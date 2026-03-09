Gigi Becali a decis să apeleze la ajutorul finului său la scurt timp după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au hotărât să demisioneze în urma eșecului cu U Cluj, scor 1-3.

Victor Pițurcă: ”Nu mi se pare un contract profesionist!”

Victor Pițurcă, fostul antrenor al roș-albaștrilor, a comentat numirea lui Mirel Rădoi pe banca echipei și a mărturisit că nu este deloc încântat de felul în care s-a ajuns la această mutare.

Concret, experimentatul technician susține că Mirel Rădoi nu poate repara în doar două luni stricăciunile de la FCSB, mai ales că pe roș-albaștri îi așteaptă un play-out complicat, unde pot avea surprize neplăcute.

”Sper ca totul să meargă bine la FCSB, e foarte delicat acest moment pentru echipă. Nu-mi place cum se face și s-a făcut afacerea, în sensul în care va fi foarte greu pentru Mirel Rădoi ca în două luni de zile să rezolve problemele care sunt la FCSB.

Nu mi se pare un contract profesionist, vin, te ajut 2 luni, nu așa se lucrează profesionist, dar, în sfârșit, e problema lor, e problema lui Gigi Becali, e problema lui Mirel Rădoi, înțeleg că vrea să îl ajute pe Gigi, dar nu poți să îl ajuți de maniera asta.

Lucrurile trebuie să se rezolve în câteva zile, pentru că vor veni jocurile. Trebuie să ne gândim și cum sunt jucătorii, nu sunt într-un moment foarte bun, joacă în play-out, joacă într-un sistem și într-un nou campionat care nu le era favorabil celor de la FCSB, care erau obișnuiți să joace pentru campionat și cupele europene.

Există posibilitatea să termini pe locul 7 să poți juca într-o cupă europeană, dar îți joci soarta și pentru tot ceea ce înseamnă retrogradare și așa mai departe. E o situație neîntâlnită pentru jucători și nu va fi ușor. Lucrurile nu vor fi ușoare, mai ales dacă ne gândim că FCSB a pierdut multe puncte cu echipele care joacă în play-out acum și o să îi întâlnească din nou”, a spus Victor Pițurcă în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Victor Pițurcă nu exclude ”cel mai negru scenariu” pentru FCSB

Având în vedere că în play-out toate echipele joacă având sabia deasupra capului ținând cont de pericolul retrogradării, Victor Pițurcă a sugerat că scenariul prin care FCSB poate ajunge în Liga 2 nu poate fi complet scos din calcul, chiar dacă șansele ca acesta să devină realitate sunt extrem de mici:

”(n.r. Vă gândiți atât de departe la evitarea retrogradării?) Nu, nu, evident că nu mă gândesc, dar se poate întâmpla orice la fotbal. De ce e numit sportul rege? Are frumusețea lui fotbalul, e plin de surprize și cel mai rău ți se poate întâmpla dacă nu ești conectat și nu joci fotbalul cum trebuie să-l joci”.

În final, Victor Pițurcă s-a arătat rezervat cu privire la șansele ca Gigi Becali să își respecte promisiunea făcută în fața lui Rădoi. Patronul de la FCSB a promis că nu se va implica la echipă, însă Victor Pițurcă spune că acest lucru ”va sta în picioare” doar dacă echipa va câștiga.

”Patronul a promis că nu se mai bagă. Da, nu se mai bagă acum cu Mirel o lună, două, dar vom vedea rezultatele, că dacă se pierde un meci, două, nu se știe cu Gigi. Nu știu ce va gândi Gigi.

Poate să dea faliment dacă pierde jocuri așa și trebuie să se bage el, eu așa știu că gândește. Glumesc acum, așa zice el, că dacă nu se băga el dădea echipa faliment. Nu cred că există ca FCSB să retrogradeze, dar spun că se poate întâmpla orice, ăsta e adevărul”, a adăugat antrenorul.