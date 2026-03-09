Internaționalul român a început partida pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în minutul 61, în locul lui Meschack Elia.

Nota primită de Ianis Hagi

Pentru evoluția sa, portalul SofaScore i-a acordat lui Hagi nota 6,5. În cele aproximativ 30 de minute petrecute pe teren, mijlocașul român a avut două șuturi, dintre care unul pe spațiul porții, 13 pase corecte, 23 de atingeri ale balonului și un dribling reușit.

Partida cu Gençlerbirligi a fost a 22-a apariție pentru Ianis Hagi la Alanyaspor, formație la care a ajuns în septembrie anul trecut, liber de contract, după despărțirea de Rangers FC.

Până acum, românul a reușit 4 goluri și 2 pase decisive pentru clubul turc. În urma remizei, Alanyaspor ocupă locul 11 în clasament, cu 27 de puncte, în timp ce Gençlerbirliği se află pe poziția a 12-a, la două puncte distanță.

În etapa următoare, echipa lui Hagi va juca în deplasare cu Goztepe SK, într-un meci programat pe 14 martie, de la ora 19:00.