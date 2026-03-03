Bănel Nicoliță a reacționat după ce FCSB a ratat calificarea în play-off.

Bănel Nicoliță: ”Politic și Alibec, transferuri eșuate!”

Fostul jucător al roș-albaștrilor a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV care au fost cauzele pentru care echipa patronată de Gigi Becali nu s-a mai înscris în lupta pentru câștigarea campionatului.

În primul rând, Bănel Nicoliță a atras atenția asupra accidentărilor repetate din tabăra roș-albaștrilor, dar a menționat și transferurile care nu au funcționat la echipă, în special transferul lui Dennis Alibec de la Dinamo și cel al lui Denis Alibec de la Farul.

”Era greu să ne așteptăm ca ceilalți adversari să ne ajute într-un fel sau altul. Au fost mai multe probleme. Una dintre cele mai importante au fost accidentările dese ale jucătorilor cu calitate. Nu au mai fost la nivelul acela bun, le-au trebuit trei-patru meciuri. E trist și pentru mine ca fost jucător. Nu este ușor de digerat, dezamăgirea e foarte mare. Îmi pare rău că FCSB nu s-a calificat în play-off.

Nu știu cum va arăta play-off-ul fără FCSB. S-au bătut mereu la titlu, din păcate vin și astfel de momente. Sunt sigur că jucătorii au dat tot ce au avut mai bun, nu cred că a fost un jucător care nu și-a dorit să ajungă în play-off. E trist să vezi că echipa ta de suflet nu ajunge în play-off.

Au venit 3-4 jucători buni unde erau ei, vorbim de Politic, de Alibec. Țin foarte mult la Alibec, îmi place foarte mult de el. Pleacă după câteva luni din nou, îl putem numi un transfer eșuat. Politic, la fel. E un jucător cu un potențial bun, care putea să decidă meci sau meciuri. Pot să spun că nu s-a integrat sau nu s-a acomodat.

Am crezut în cele două transferuri, credeam că FCSB se va bate la titlu, dar nu au reușit să se impună în primul 11, nu au adus plusul de care FCSB avea nevoie. E un moment greu, e foarte greu și pentru patron, nu cred că patronul e de vină sau antrenorul. Patronul a adus tot ce a fost mai bun în campionat”, a spus Bănel Nicoliță pentru PRO TV și Sport.ro.

Bănel Nicoliță: ”Toți visau să plece!”

Apoi, fostul jucător de la FCSB a pus punctul pe ”I” și a transmis că apărarea a suferit cel mai tare în acest sezon. De altfel, Nicoliță a fost tranșant și a spus că după cele două sezoane în care echipa a impresionat atât în campionat, cât și în Europa, toți jucătorii se gândeau să prindă transferuri în străinătate, motiv pentru care și-au pierdut concentrarea.

”Apărarea nu a mai fost acceași de acum un an, apărarea era baza. A avut o apărare bună, un mijloc bun, un atac bun. După aia, toți visau să plece, nu au mai avut concentrarea din urmă cu un an, când au câștigat campionatul la pas. Sunt sigur că a fost o lipsă de concentrare. S-au trezit târziu. Patronul a făcut tot ce a depins de el, a cumpărat jucător, a investit bani mulți. Când tu pierzi cu Metaloglobus, cu Slobozia, cu Pitești, atunci ne merităm soarta”, a adăugat fostul jucător al roș-albaștrilor.