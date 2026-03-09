FCSB a primit o veste înainte de startul play-out-ului din SuperLiga României. Meciul cu Metaloglobus București, programat inițial vineri, a fost mutat.

FCSB – Metaloglobus a fost mutat cu o zi

După stabilirea programului din play-off, publicat de Liga Profesionistă de Fotbal, partida FCSB – Metaloglobus a fost reprogramată sâmbătă, de la ora 21:00, în loc de vineri, 20:30.

Schimbarea a fost făcută pentru a face loc duelului care deschide play-off-ul, Universitatea Craiova – FC Argeș.

Este pentru prima dată de la introducerea sistemului play-off / play-out când FCSB va evolua în play-out. Echipa patronată de Gigi Becali a încheiat sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, și va începe play-out-ul de pe primul loc, cu 23 de puncte.