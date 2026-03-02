Roș-albaștrii s-au impus în fața celor de la UTA Arad, scor 4-2, însă nu au fost ajutați de rezultatele celorlalte echipe, iar victoria obținută de FC Argeș în fața lui Dinamo a împiedicat-o pe FCSB să își atingă obiectivul de a ajunge în play-off.

Francezii anunță după ce au vorbit despre transferul lui Joyskim Dawa: ”Este confirmat!”

În același timp, unul dintre jucătorii roș-albaștrilor a primit o veste importantă din partea unui club din străinătate. Așa cum s-a scris în ultimele zile, francezii de la Olympique Lyon ar fi interesați de transferul lui Joyskim Dawa, chiar dacă fundașul din Camerun abia a revenit după o accidentare gravă.

”Olympique Lyon a găsit fundașul central de care are nevoie în România și intenționează să acționeze rapid și eficient pentru a-l transfera. Patronul clubului din București confirmă posibilitatea unui transfer în această vară.

Aflat mereu în căutare de jucători din campionate mai puțin mediatizate, Lyon s-a orientat către Joyskim Dawa. Presa din România confirmă că fundașul central născut la Colombes este dorit de mai multe cluburi europene, însă OL este cel mai insistent în încercarea de a obține transferul în vara viitoare”, au scris francezii de la foot01.com.

Francezii au făcut referire la declarațiile făcute în urmă cu câteva zile de către Gigi Becali pentru Sport.ro și PRO TV în care patronul de la FCSB a confirmat că Joyskim Dawa ar putea pleca în cazul unei oferte care să îl mulțumească: ”Dacă primim ofertă, o să dăm curs, da, da, da, da!”