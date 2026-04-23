Dorinel Munteanu o previne pe FCSB: marea greșeală făcută de echipa lui Gigi Becali

Nu este cunoscut încă numele următorului antrenor de la FCSB , iar la meciul roș-albaștrilor de vineri cu Petrolul va sta Lucian Filip.

Mirel Rădoi a părăsit-o pe FCSB și a semnat cu Gaziantep în Turcia, formație la care a fost și prezentat.

Dorinel Munteanu a fost întrebat despre situația de la FCSB, după ce Mirel Rădoi a părăsit-o pe campioana României.

Antrenorul lui FC Hermannstadt e de părere că roș-albaștrii vor avea probleme serioase în acest final de sezon din cauza „debandadei” din cadrul clubului.

„(n.r. E de bun augur plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB?) Nu. Nu, pentru că această schimbare s-a făcut aşa, surprinzător, şi după o lună jumătate, dacă nu mă înşel. Eu cred că FCSB va intra în debandadă, din punctul meu de vedere, dar sunt treburile lor”, a declarat Dorinel Munteanu, în conferinţă.

Lucian Filip va sta pe bancă la următorul meci

Pentru FCSB, pregătită acum de Lucian Filip și Alin Stoica, oameni vechi în staff-ul campioanei, urmează patru ”finale” în play-out-ul Superligii României.

La clubul patronat de Gigi Becali obiectivul rămâne același și după despărțirea de Mirel Rădoi: accederea în cupele europene.

Pentru asta, FCSB trebuie să încheie pe una dintre primele două poziții, să joace baraj cu adversara din play-out și, pe urmă, cu locul 3 din play-off.

