Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani a fost eliminat pe finalul partidei cu Petrolul Ploiești, încheiată la egalitate, scor 1-1. Acesta a primit două cartonașe galbene, în minutele 16 și 90+1. Antrenorul sibienilor a luat decizia de a nu-l mai titulariza pe tânărul apărător, deși acesta își va ispăși suspendarea în etapa următoare contra celor de la Csikszereda și va redeveni disponibil pentru duelul cu Unirea Slobozia.

Tehnicianul a subliniat că are alte variante pentru flancul stâng și că apărătorul va rămâne pe banca de rezerve o perioadă. „Reacţie de jucător tânăr. Intrare întârziată, două galbene meritate. Am doi-trei jucători tineri foarte talentaţi care vor primi şansa. Probabil Ciubotaru va mai aştepta până va primi din nou şanse”, a transmis Dorinel Munteanu.

Telenovela mutării ratate la campioana României

În perioada de mercato din iarnă, apărătorul cotat la 400.000 de euro a fost dorit insistent de Gigi Becali. Potrivit informațiilor din acel moment, cluburile ajunseseră la un acord care implica o clauză de reziliere de 450.000 de euro și cedarea unor jucători la schimb, însă fotbalistul s-a opus tranzacției, vizând o plecare în străinătate.

Finanțatorul sibienilor, Claudiu Rotar, a explicat la începutul lunii februarie cum s-a schimbat ulterior atitudinea jucătorului său.

„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua”, a zis oficialul lui Hermannstadt.

În prezent, Hermannstadt mai are de disputat patru partide în play-out. Formația pregătită de Dorinel Munteanu a acumulat 19 puncte și se află pe loc de baraj, la patru lungimi distanță de prima poziție care asigură salvarea directă, ocupată de Petrolul.