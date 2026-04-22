Turcii, surprinși: "Rădoi nici măcar n-a vrut să-i pronunțe numele la conferință!"

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial în funcția de antrenor la Gaziantep, după plecarea de la FCSB.

Sosit miercuri dimineață la Gaziantep, Rădoi a fost prezentat oficial într-o conferință de presă organizată la stadion. Tehnicianul a semnat un contract până în vara anului următor.

Turcii, surprinși că Mirel Rădoi nu l-a menționat și pe Marius Șumudică

La conferința de presă în care a fost prezentat, Mirel Rădoi i-a amintit pe Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi, care au scris istorie în fotbalul din Turcia.

"Campionatul din Turcia ocupă în prezent locul 9 (n.r - în ierarhia UEFA). Asta demonstrează că este un campionat de mare calitate. E un campionat asemănător cu cel al României din punct de vedere al pasiunii.

Am avut anterior discuții pentru a merge în Arabia Saudită, dar nu a fost ceva concret. Am ales să vin aici pentru că știu cât de puternic este campionatul Turciei și pentru că mi-am dorit să rămân în Europa.

Anterior, Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi au avut parte de succes aici. Și acesta a fost unul dintre factorii care mi-a influențat decizia", a spus Mirel Rădoi.

Publicația turcă Tekspor s-a arătat surprinsă de faptul că Mirel Rădoi nu l-a menționat și pe Marius Șumudică, antrenor cu experiență bogată în fotbalul din Turcia, care a pregătit Gaziantep în două mandate.

"E demn de specificat că Mirel Rădoi a avut cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu și Hagi, dar nici măcar nu a vrut să pronunțe numele lui Marius Șumudică, fost antrenor la Gaziantep", au scris turcii.

Rădoi și Șumudică nu au avut cea mai bună relație de-a lungul timpului. "Din păcate, oameni ca Hagi și Stoican, care vorbesc despre fotbal, sunt dați foarte puțin la televizor. Dar îl dau pe unul care are un singur tricou decolorat, la care își ridică gulerul. Apare mereu pe la televizor și face pe măscăriciul", spunea Mirel Rădoi, în 2015, când antrena la FCSB, iar Șumudică era la Astra.

Șumudică a antrenat la Gaziantep în perioadele iulie 2019 - ianuarie 2021 și septembrie 2023 - martie 2024. Cea mai bună performanță a înregistrat-o la finalul sezonului 2019/2020 - locul 8 în Super Lig.

Ce a spus președintele lui Gaziantep la prezentarea lui Mirel Rădoi

La conferința de presă a participat și Memik Yilmaz, președintele lui Gaziantep, care a explicat că mandatul unui antrenor din Turcia poate fi foarte scurt în cazul în care nu obține rapid rezultatele așteptate.

"Toate echipele trebuie să aibă un plan B. În fotbalul din Turcia, dacă lucrurile merg rău pentru 4-5 etape, atunci antrenorul este demis. Dacă nu îl demiți, atunci conducerea și președintele sunt criticați", a spus Memik Yilmaz, potrivit Anadolu Ajansi.

Elocventă pentru declarația președintelui este situația fostului antrenor Burak Yilmaz (40 de ani), care a fost demis în urmă cu nouă zile, după mai puțin de trei luni de mandat. Turcul a înregistrat 4 victorii, 5 remize și 7 înfrângeri.

Președintele lui Gaziantep a mai transmis că vizează obiective și mai îndrăznețe după instalarea lui Mirel Rădoi.

"Vreau să îi mulțumesc noului nostru antrenor că a acceptat să vină aici. Nu suntem o echipă rea și vom încerca să obținem lucruri și mai importante de acum înainte. Așteptările noastre sunt înalte", a mai spus Memik Yilmaz, care s-a arătat bucuros și că Rădoi este genul de antrenor care mizează pe jucătorii tineri.

