John Terry nu a mai rezistat și a intervenit în urma situației de la Chelsea: „Sper să mă înşel”

Clubul de tradiție din Superligă tremură din temelii: datorii totale de 9.300.000 de euro!

Antrenorul interimar rămas la echipă după plecarea lui Mirel Rădoi a comentat plecarea tehnicianului la Gaziantep și a dezvăluit de la ce ar fi putut pleca ruptura dintre Rădoi și Gigi Becali.

Filip a menționat ”cazul Chiricheș”, episod în urma căruia a venit imediat decizia lui Rădoi de a-i părăsi pe roș-albaștri.

În ceea ce privește echipa, Filip a mărturisit că nu își dorește să schimbe prea multe, astfel încât jucătorii să fie bulversați în momentul în care va veni un alt antrenor cu propria filosofie de joc.

”Nu a fost o surpriză mare, am avut senzația la fiecare meci că se putea încheia colaborarea. Faptul că am făcut parte și din staff-ul vechi, cu Elias și cu Pinti, apoi cât a stat și Mirel Rădoi, am văzut cum lucrează, cum s-au desfășurat toate antrenamentele, prin experiența acumulată de-a lungul timpului, ne dorim să suplinim pe o perioadă scurtă de timp absența unui antrenor cu licența PRO.

Din ce am văzut din declarațiile patronului și ale antrenorului, erau niște chestii care nu se legau, cum a fost cazul Chiricheș, unde patronul a spus clar că nu mai vrea să joace, antrenorul l-a introdus în teren și cumva era o situație limită. Băieții sunt bine, nu văd de ce nu ar fi bine. Venim după rezultate bune, e important să menținem același ritm de joc, să avem același aport ofensiv și să ne atingem obiectivul.

Au fost metode diferite, Elias și cu Pinti lucrau într-un mod, Mirel Rădoi în alt mod, noi nu vrem să schimbăm prea multe. Va veni un antrenor, iar va schimba și el, ar fi prea multe schimbări și asta ar putea să dăuneze jucătorilor”, a spus Lucian Filip.