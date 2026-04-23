Mihai Stoica i-a răspuns lui Ilie Stan. Antrenorul l-a criticat: „E o debandadă creată de MM la FCSB”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica i-a răspuns lui Ilie Stan după ce l-a criticat pe oficialul celor de la FCSB.

TAGS:
ilie stanFCSBMM StoicaMirel Radoi
Din articol

Mirel Rădoi a părăsit-o pe FCSB și a semnat cu Gaziantep în Turcia, formație la care a fost și prezentat.

Nu este cunoscut încă numele următorului antrenor de la FCSB, iar la meciul roș-albaștrilor de vineri cu Petrolul va sta Lucian Filip.

MM Stoica, răspuns dur pentru Ilie Stan, după criticile aduse de antrenor 

  • Ilie stan main2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Președintele Consiliului de Administrație a văzut interviul cu Ilie Stan realizat de jurnalistul Sport.ro Amir Kiarash și a reacționat.

Mihai Stoica a răspunsul criticilor aduse de fostul antrenor de la FCSB.

„Va fi un antrenor străin! S-a supărat Ilie Stan, dar va fi un antrenor străin.

Nu ştiu de ce s-a supărat, a zis că eu fac debandadă la club, dar cu debandada mea s-au câştigat campionate, s-au jucat foarte multe meciuri prin Europa, mai ales când decideam eu.

Ăsta e mesajul, să sune foarte rău pentru Şcoala de Antrenori. Vrei să aduc numele antrenorilor cu licenţă PRO care n-au echipă şi să-mi spui tu măcar trei nume pe care să le aleg? Să fim serioşi!

Sunt antrenori pe care îi respect, dar care nu au cum să ajungă vreodată la noi. Cel mai tare mă amuză cei care refuză dinainte de a li se propune. Niciodată nu li se va propune, dar ei refuză, e bine de ştiut”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

Ce a spus Ilie Stan despre situația de la FCSB 

Întrebat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, Ilie Stan nu s-a ferit să critice felul în care se întâmplă lucrurile la echipa campioană a României.

(n.r. Mirel Rădoi) Păi, probabil, a văzut ce e pe acolo. La Steaua (n.r. – FCSB) e debandadă mare de tot! Debandadă mare, mare! Și asta e creată de Meme (n.r. – Mihai Stoica), în primul rând, și susținută de Gigi. Dacă ai avut o înțelegere cu Rădoi (n.r. – că va avea liniște până la finalul sezonului) și nu respecți înțelegerea…”, a declarat Ilie Stan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!