Sibienii au deschis scorul în minutul 17, prin Chorbadzhiyski, după un corner deviat cu călcâiul de Chițu. În minutul 32, Neguț a făcut 2-0 din apropiere, după o minge respinsă din bară.

La reluare, Aurelian Chițu a dus scorul la 3-0, în minutul 50, cu un șut din interiorul careului. Botoșani a redus diferența prin Bordeianu, în minutul 59, dar nu a mai putut reveni.

Dorinel Munteanu exultă după victoria cu FC Botoșani: „Nu ne oprim aici”

La final, Dorinel Munteanu a vorbit despre descătușarea echipei și despre mesajul transmis jucătorilor.

„Aveam mare nevoie de această victorie în fața propriilor suporteri, ca să oprim gândurile negative care s-au abătut asupra echipei. Toată lumea vorbea despre înfrângerile consecutive. Fără falsă modestie, puteam juca și mai bine. Sunt mulțumit de efortul băieților. Sper că au trecut peste blocajul psihologic. Totuși, trebuie să fim foarte atenți, pentru că aceste trei puncte nu rezolvă nimic.

Ne concentrăm acum pe meciul de cupă, pe care îl pregătim cu maximă seriozitate. O să folosesc toți jucătorii în această luptă grea până la finalul campionatului. Nu ne oprim aici. Le-am transmis un mesaj foarte clar: fără atitudine și fără onestitate nu mergem nicăieri. Dacă toată lumea ne considera retrogradați, să nu mai fim victime, să devenim o haită de lupi. Astăzi a fost un război pentru noi și au răspuns prezent”, a declarat tehnicianul.

Hermannstadt rămâne pe locul 15, cu 20 de puncte, dar prinde curaj înaintea finalului de sezon. De partea cealaltă, FC Botoșani, echipă care a fost lider o perioadă în 2025, este pe locul 8, cu 42 de puncte, și a ieșit matematic din cursa pentru play-off.