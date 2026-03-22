Cine l-a prins pe mijlocașul Dorinel Munteanu jucând se poate considera un fan norocos al fotbalului.

Poreclit „Neamțul“, pentru cariera sa îndelungată în Germania, la FC Koln (1995-1999) și la Wolfsburg (1999-2003), Dorinel a fost un fotbalist inepuizabil, de un profesionalism rar întâlnit! O altă dovadă, în acest sens? Cele 134 de selecții pe care le-a adunat sub tricolor, capitol la care e fruntaș în istoria primei reprezentative.

Desigur, ca antrenor, „Munti“, 57 de ani, n-a atins nivelul fantastic pe care l-a avut, ca jucător. Și, totuși, CV-ul său include un titlu și o Supercupă a României, ambele trofee cucerite cu Oțelul Galați, în perioada 2010-2012. Tot atunci, Dorinel Munteanu a antrenat Oțelul în grupele Champions League, în vechiul format al competiției.

Dorinel Munteanu, aplaudat înainte de Hermannstadt – FC Botoșani

Cariera antrenorului Dorinel Munteanu a început, în 2004, ca secund la Steaua. Între timp, „Munti“ a fost „principal“ la Steaua (actuala FCSB), Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia Saransk (Rusia), Kuban Krasnodar (Rusia), FK Gabala (Azerbaidjan), Astra Giurgiu, Zakho FC (Irak), Concordia Chiajna, CSM Reșița, Sepsi și acum Hermannstadt.

După aceste aventuri, Dorinel tocmai a ajuns la meciul cu numărul 300 pe prima scenă fotbalistică a țării, ca antrenor. Motiv pentru care a primit un tricou al lui Hermannstadt, cu numărul 300, înaintea partidei de astăzi cu FC Botoșani.

Vizibil emoționat, „Munti“ a fost aplaudat în picioare de spectatorii aflați în tribune.