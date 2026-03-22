FC Hermannstadt - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 19:00 pe Sport.ro | Cu o victorie, moldovenii urcă pe doi

Cele două echipe își dau întâlnire în a doua etapă a play-out-ului Superligii României la Sibiu, pe Stadionul Municipal. Ultima confruntare dintre FC Hermannstadt și FC Botoșani s-a încheiat 3-1 pentru sibieni în returul sezonului regulat.

Partida va fi arbitrată de Szabolcs Kovacs. Tușele vor fi asigurate de Mihai Marica și Adrian Vornicu. La VAR au fost delegați Viorel Flueran și Lucian Rusandu. Ene Mihai va fi arbitrul de rezervă, în timp ce Teodora Albon va fi observatorul arbitrilor.

FC Hermannstadt - FC Botoșani | Cu o victorie, moldovenii urcă pe doi

FC Botoșani ocupă locul 9 în clasament cu 24 de puncte. În prima etapă, moldovenii au învins-o pe Unirea Slobozia acasă cu 3-2.

FC Hermannstadt e în ”zona fierbinte” a clasamentului, pe locul 15, cu doar 12 etape. În prima rundă, sibienii au pierdut cu UTA, la Arad, scor 2-3.

