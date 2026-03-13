Vineri, în prima etapă din play-out, FC Hermannstadt a cedat la Arad contra celor de la UTA, scor 2-3. Gazdele aveau 2-0 încă din minutul 6 - după autogolul caraghios al lui Tiberiu Căpușă și reușita lui Alexandru Benga.

Dorinel Munteanu: "Obiectivul meu la Hermannstadt e câștigarea play-out-ului"

Hermannstadt a ratat un penalty în debutul actului secund prin Neguț, iar imediat Roman a făcut 3-0 pentru UTA. Ulterior, Hermannstadt a marcat de două ori prin Chițu și Buș, însă insuficient pentru a pleca cu vreun punct.

La finalul partidei, Dorinel Munteanu a surprins, spunând că obiectivul său pentru a doua parte a sezonului era câștigarea play-out-ului, în condițiile în care Hermannstadt este penultima clasată.

Antrenorul lui Hermannstadt a criticat erorile individuale care au dus la încasarea celor primelor două goluri marcate de UTA.

"O înfrângere greu de digerat. Alta a fost discuția cu jucătorii mei înainte de acest joc. Pe teren a fost o altă prestație, mai ales la început, când le-am explicat foarte clar că începem o nouă competiție. Chiar dacă diferența era cea care era, noi ne-am propus să câștigăm play-out-ul. Sigur, pentru foarte multă lume e caraghios, dar ăsta a fost obiectivul meu.

Cu asemenea greșeli nu poți să câștigi absolut nimic. Nu vreau să comentez cum s-au primit primele două goluri. La al doilea e nepermis că jucătorul își scapă din marcaj adversarul la o fază fixă. E foarte grav!

Știam că avem în față o echipă care joacă destul de bine acasă. A fost un joc echilibrat. Am început bine a doua repriză, dar am ratat un penalty. Am avut o posesie prelungită, iar la o banală aruncare de la margine s-a făcut 3-0. De acolo era foarte greu să revenim. Totuși, am arătat un dram de caracter, de calitate și am revenit la 3-2, însă prea târziu.

Pentru noi acum începe competiția adevărată, în play-out. Diferența de puncte nu era una care să te amețească, orice e posibil, dar cu asemenea greșeli nu avem cum să sperăm decât că ne vom bate până în ultimul minut la menținerea în Superliga României.

Ultimele trei jocuri au fost reușite, iar azi am fost surprins de greșelile individuale premergătoare golurilor. Nu știu ce a fost, voi discuta mâine cu băieții. Avem meci cu Botoșaniul duminică. Ne vom pregăti oră de oră la antrenament pentru a repera greșelile. Probabil că în ceasul al doisprezecelea vor înțelege și jucătorii că aceasta este adevărata competiție care poate salva întreg sezonul", a spus Dorinel Munteanu.

FC Hermannstadt este penultima clasată, pe loc direct retrogradabil, cu 12 puncte, iar runda următoare va primi vizita lui FC Botoșani.