Discursul HALUCINANT al lui Marius Croitoru, dupa infrangerea de la Clinceni! "Anul asta se pare ca nu vor sa ne mai scape!"

FC Botosani a pierdut in fata Academicii Clinceni, scor 1-2, intr-un meci al etapei a 19-a din Liga 1.

Croitoru a declarat ca nu se poate juca pe un asemenea teren si s-a aratat deranjat de atitudinea oamenilor din fruntea fotbalului romanesc.

"Asta este, anul trecut ne-au scapat. Anul asta se pare ca nu vor sa ne mai scape. Asta este, este greu, muncim. Turma sa ne scape. Nu am spus ca nu suntem doriti. Am spus ca ne-au scapat anul trecut. A fost un arbitraj extraordinar de bun! Nu este nicio ironie. Este un om cu ecuson FIFA. La ce sa fac rezumat? Eu cred ca am facut un meci bun pe terenul asta. Astea sunt conditiile. Toti ne dau lectii, ne invata ce sa vorbim, dar ar trebui sa vedem in ce conditii se joaca. Poate sunt oameni care nu stiu realitatea, nu poti sa joci pe un asemenea teren.

Am jucat ambele echipe pe acest teren, ei ne-au batut, au fost mai buni, felicitari. Eu cred ca am avut meciul in mana, chiar si in zece oameni, dar stiam ca intalnim o echipa dificila. Cred ca meritam mai mult decat am obtinut", a spus Croitoru dupa meci.

Dupa aceasta victorie, Clinceni a urcat pe locul 5 in clasament cu 29 de puncte. FC Botosani ramane pe locul 7 cu 24 de puncte.

