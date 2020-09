Adi Petre la FC Botosani?! Ce spune Marius Croitoru despre ideea acestui transfer: "Este unul dintre fotbalistii care imi plac foarte mult!"

Marius Croitoru a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Antrenorul moldovenilor a vorbit despre un potential transfer al lui Adi Petre de la FCSB la Botosani. Croitoru a declarat ca Petre este un jucator care ii place mult, dar nu crede ca atacantul roman ar veni la Botosani.

"N-am nimic impotriva. Daca ajunge sa investeasca Botosaniul, inseamna ca lucrurile sunt bune la club din punct de vedere financiar. Nu stiu sa va spun exact bugetul, dar chiar daca va lua o suma considerabila pe Dugandzic, nu cred ca va veni Petre la FC Botosani. Din pacate pentru ca ar fi un mediu foarte bun pentru ca el sa se dezvolte ca jucator, este unul dintre fotbalistii care imi plac foarte mult si cred ca s-ar putea dezvolta foarte, foarte bine.

Am vazut ca a pierdut si nationala din cauza faptului ca nu a jucat si ii dau dreptate selectionerului pentru ca nationala este a tuturor celor care sunt in forma, care joaca si au meciuri in picioare", a declarat Marius Croitoru pentru PRO X.

FC Botosani va juca mai departe in turul 2 preliminar din Europa League cu KF Shkendija, echipa din Macedonia. Daca va trece de turul doi, moldovenii au sansa de a juca contra lui Tottenham Hotspur, pe teren propriu.