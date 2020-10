Marius Croitoru a LUAT FOC! "Sa-si rupa ecusonul, sa se lase!!!" Acuza arbitrajul dupa ce Botosani a incasat o noua infrangere! "VAR-ul e pe teren, nestins!"

Marius Croitoru a izbucnit la finalul partidei Botosani 2-3 UTA Arad.

Marius Croitoru a avut o iesire nervoasa la finalul duelului pierdut cu UTA Arad, duel in care antrenorul Botosaniului a vazut si cartonasul rosu.

Croitoru a acuzat arbitrajul de pe tot parcursul meciului, insa faza de la golul 2 al aradenilor i-a pus capac.

Erico a inscris atunci din centrarea lui Vlad Morar, insa fundasul brazilian era intr-o pozitie suspecta de offside, alaturi de alti 3 jucatori de la UTA.

"Nu ai ce cauta la Liga 1 daca tu nu vezi ca patru jucatori sunt in offside.

E prea mult, nu se poate, se joaca prea usor. Noi platim pentru greselile lui. Marii arbitri din Romania, ei trebuie sa plateasca pentru greselile lor. Eu cand gresesc, el nu plateste, dar el cand greseste platesc eu.

El e pus aici sa arbitreze, nu pot sa cred ca nu vezi patru jucatori in offside. Mai purtam si ecusoane in piept, hai sa le rupem si sa ne lasam.

Cat sa mai suportam si noi, suntem antrenori, avem si noi o viata. Pentru ce sa fiu eu dator sa suport greselile altuia. M-a eliminat ca am parasit spatiul tehnic.

Ce sa fac eu, ce sa mai fac eu? Ei sunt bine mersi, ei nu inteleg ca pentru greseala lor platim noi. Varul e pe teren, e nestins. Sunt satul de VAR, il vedem la televizor si atat.

Suntem mintiti in continuare si trebuie sa platim pentru greselile altora.

Nu poti sa imi spui ca nu poti sa nu vezi 4 jucatori in offside, e prea mult. La Sibiu a dat un penalty care e cadere de calciu, e prea mult. Sunt prea multe greseli impotriva tuturor echipelor, nu doar impotriva mea. E prea mult! Hai sa punem VAR, sa vina televizorul sa repare. Nu se vrea!", a spus Marius Croitoru, la Digi Sport.

Faza offside-ului cerut de Botosani:

Botosani are 4 infrangeri in ultimele 5 etape, iar trupa lui Marius Croitoru a cazut pe 7 in Liga 1, cu 11 puncte.