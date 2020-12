Marius Croitoru a trait intens de pe margine victoria echipei sale! "Ma gandeam iar sa plec!" Antrenorul a declarat ca patronul le-a promis o surpriza

FC Botosani s-a impus pe terenul Viitorului cu scorul de 2-1, in etapa a 14-a a Ligii 1.

Moldovenii veneau dupa cinci partide in care nu au reusit sa castige, dar au reusit sa sparga gheata prin Keita, marcatorul unei duble. Botosani a avut emotii deoarece echipa a ramas in 10 oameni, dupa ce Ongenda a primit doua cartonase galbene in mai putin de doua minute.

Viitorul a marcat in minutul 91, iar Marius Croitoru a vrut sa plece de pe banca, crezand ca echipa lui va pati acelasi ghinion ca in partida cu Sepsi cand a fost egalata in ultimele 10 secunde.

"Singurul lucru care ne-a lipsit in ultima vreme nu a fost atitudinea sau jocul, au fost greselile individuale pentru care am platit scump. Am pierdut nemeritat niste puncte, suntem pe un loc nemeritat de jos. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, apoi a venit acel cartonas rosu, jocul s-a echilibrat. Au venit peste noi, dar am marcat golul doi dupa o faza superba, o faza colectiva, nu din intamplare.

Apoi iar iau gol in minutul 90, ma gandeam sa plec de pe banca iarasi. Ma gandeam ca sunt patru minute de prelungire. Am oroare de aceste patru minute de prelungire, la Sepsi am luat gol in ultimele 10 secunde", a declarat dupa partida Marius Croitorul.

Marius Croitoru a declarat ca pe baietii sai ii va astepta o prima de Sarbatori. Patronul echipei a vrut sa anunte inca de dinainte de partida ca vor primi un bonus, dar Croitoru a decis ca ar fi mai bine ca vestea sa vina dupa meci.

"Patronul a promis o prima inainte, i-am zis nu, mai intai sa castigam, dupa care il asteptam, a promis ca va da o prima saptamana aceasta, una de care sa ne bucuram, mai ales ca vin si Sarbatorile, va fi una pe masura efortului si a frumusetii jocului din seara aceasta"