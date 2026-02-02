Duminică seară, Galatasaray a obținut o victorie clară contra lui Kayserispor, în campionat, scor 4-0. Mauro Icardi a fost introdus în minutul 65 și a stabilit scorul final în prelungiri, din penalty.



Mauro Icardi, 72 de goluri la Galatasaray, la fel ca Gică Hagi

Pentru Icardi a fost golul cu numărul 72 la Galatasaray, iar argentinianul împarte cu Gică Hagi, pentru moment, statutul de cel mai bun marcator străin din istoria clubului.



"Onorat să împart tronul cu tine, legendo", a scris Mauro Icardi, pe Instagram, atașând o fotografie în care apare Gică Hagi, cel care a jucat la Galatasaray în perioada 1996-2001.



La finalul anului trecut, Mauro Icardi a bătut un alt record al lui Gică Hagi și a devenit cel mai bun marcator străin din istoria lui Galatasaray în campionat. În toate competițiile, cei doi sunt la egalitate acum, cu 72 de reușite.



Sunt șanse foarte mari ca Mauro Icardi să bată recordul lui Gică Hagi, însă totul depinde ceea ce se întâmplă în această fereastră de mercato. Argentinianual își încheie contractul cu Galatasaray în vară, iar în ultimele ore Juventus și-ar fi manifestat interesul pentru transferul său.

Mauro Icardi a sosit la Galatasaray în 2022, inițial sub formă de împrumut de la PSG, iar ulterior transferat definitiv pentru 10 milioane de euro. Argentinianul a strâns 117 partide până în prezent.

