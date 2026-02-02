Ter Stegen, care din cauza problemelor medicale nu a prins niciun minut la Barcelona în acest sezon din LaLiga, a fost împrumutat la Girona în urmă cu mai puțin de două săptămâni.



Ter Stegen s-a accidentat, iar Girona îl poate trimite înapoi la Barcelona

Portarul german a apărat în două partide ale noii echipe, 1-1 contra lui Getafe și 0-1 împotriva lui Real Oviedo, iar la ultimul joc a suferit o accidentare musculară.



Ter Stegen riscă să absenteze două luni sau chiar mai mult din cauza problemelor medicale, ceea ce ar însemna că Girona nu îl va avea la dispoziție în cea mai importantă parte rămasă din actuala stagiune, anunță Cadena Ser.



Presa spaniolă scrie că toate variantele sunt luate acum în calcul de Girona, inclusiv cea în care va încheia prematur împrumutul și îl va trimite pe Ter Stegen înapoi la Barcelona.



Nici Barcelona nu a exclus o revenire a lui Ter Stegen, însă catalanii așteaptă rezultatele oficiale ale testelor medicale.



Ter Stegen a plecat la Girona tocmai pentru a prinde minute și a putea fi convocat la CM 2026 de naționala Germaniei. La Barcelona, Joan Garcia a devenit numărul 1 dintre buturi.

