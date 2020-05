Directia de Sanatate Publica controleaza echipele din Liga 1! Un nou club a fost inspectat! Ce s-a gasit in cantonament

DSP a controlat clubul Gaz Metan Medias, iar acum a venit si in Bucuresti.

Directia de Sanatate Publica a facut un nou control, dupa ce joi a vizitat echipa Gaz Metan Medias. Astazi, DSP-ul s-a dus peste Academica Clinceni pentru a verifica daca antrenamentele se desfasoara conform legii si totul se petrece sub restrictiile de distantare sociala impuse de lege.

"Au venit in control crezand ca ne prind cu ceva in neregula. Chiar au fost surprinsi ca respectam intocmai protocolul. Marea noastra problema este in privinta acestei izolari. Din pacate, jucatorii sunt foarte suparati si vor sa boicoteze inceputul de campionat. Capitanii echipelor din Liga 1 tin legatura si, daca aceasta situatie continua, pot aparea probleme.", a spus Ilie Poenaru, antrenorul de la Clinceni, pentru Telekom sport.

"Am tremurat putin. De Sfanta sarbatoare de Inaltare, ne-am trezit cu controlul pe noi. Au stat 5 ore si jumatate. Au inceput inspectia pe zona de intrare in stadion, au continuat cu vestiarele si daca avem toate materialele de igienizare. N-am primit nici un avertisment, doar ne-a fost atrasa atentia sa continuam pe drumul cel bun", a declarat si Ioan Marginean, presedintele de la Gaz Metan, in direct la Pro X.