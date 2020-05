BREAKING NEWS | "Vor sa plece acasa pe proprie raspundere, cu orice risc!" Se poate TERMINA Liga 1 fara campioana dupa anuntul BOMBA de azi?

Burleanu a fost azi la Ministerul Sanatatii pentru o intrevedere cu autoritati medicale.

In urma discutiilor, Burleanu n-a obtinut prea multe concesii. Cluburile vor trebui sa respecte in continuare o serie de conditii dure pentru a putea lua startul in competitie peste doua saptamani. Jucatorii n-au vor sa paraseasca centrul de pregatire unde se afla acum, iar un test pozitiv pentru un fotbalist inseaman automat retragerea echipei sale din competitie!

Sindicatul Fotbalistilor a primit mai multe plangeri. Emilian Hulubei, presedintele AFAN, i-a trimis un mesaj modetatorului Digisport Dan Filoti in timpul emisiunii pe care acesta o realizeaza. Hulubei spune ca mai multi jucatori cer sa paraseasca imediat cantonamentele indiferent de riscurile la care se supun!

"Jucatorii de la mai multe cluburi vor sa plece maine acasa, cu declaratii pe proprie raspundere", i-a scris Hulubei lui Filoti.

Cluburile din Liga 1 vor putea disputa un singur amical intre 6 iunie si 13 iunie cu o echipa de acelasi nivel, conform deciziei luate azi in comisia Ministerului Sanatatii.

