"E inacceptabil! Baietii nu mai rezista!" Oficialii de la inca un club din Liga 1 se revolta!

Vasile Miriuta, antrenorul lui Hermanstadt, a reactionat si el cu privire la noile masuri propuse de Ministerul Sanatatii referitor la prelungirea cantonamentului fotbalistilor.

Tehnicianul este revoltat, spunand ca elevii sai nu mai rezista in izolare.

"E inacceptabil! Baietii nu mai rezista, tocmai am vorbit cu ei. Suntem de aproape 3 luni in izolare, nu-i mai pot tine in hotel, daca vor sa plece", a declarat Miriuta, potrivit Gazetei Sporturilor.

Ideea potrivit careia fotbalistii ar trebui sa mai stea o luna in cantonament i-a enervat pe oficialii cluburilor. Antrenorul celor de la Sibiu a spus ca, din punctul lui de vedere, meciurile s-ar putea juca si cu spectatori in tribune, in conditiile in care oamenii se inghesuie oricum atunci cand merg la cumparaturi.

"Sunt pline trotuarele de lume, iar la Dedeman stau oamenii ca sardelele. Cum sa-i mai tin eu pe baieti inchisi in camere?! Noi am respectat tot ce s-a decis pana acum. Dar nu se mai poate! La noi, in Liga 1, s-au facut cate 2 randuri de teste si rezultatele au iesit negative. In Germania au avut rezultate pozitive si tot nu e o problema, se joaca bine in continuare", a punctat tehnicianul sibienilor.