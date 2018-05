Dinamovistii se pregatesc sa danseze pe Sirtaki! Afaceristul care vrea echipa este un grec care a mai bagat bani in fotbal

De la un milionar grec asteapta Dinamo salvarea. E pasionat de fotbal si vrea sa vina la Bucuresti pentru iubita lui romanca.

Konstantinos Tsakiris, 47 de ani, are o avere de 100 de milioane, dar nu prinde topul 50 al milionarilor din Grecia. El vrea sa plateasca 10 milioane pentru Dinamo! Iubita lui romanca s-ar bucura cel mai tare daca acesta ar lua clubul de la Negoita. Grecul a divortat acum 3 ani de fosta sotie.

In trecut, afaceristul grec a bagat 40 de milioane la Panionios, dar n-a terminat campionatul in primele 5 si s-a retras.



Konstantinos Tsakiris are 47 de ani si este mostenitorul unor afaceri de transport maritim.