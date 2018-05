ULTIMA ORA | Muresan a facut anuntul despre Budescu in timp ce stelistul se pregatea sa intre pe teren la Iasi! Ce a spus  

Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj, a vorbit si el despre interesul pentru Constantin Budescu, dezvaluind deschiderea clubului catre o mutare a vedetei stelistilor.



FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

CFR-istii chiar nu glumesc! Iuliu Muresan, presedintele clubului din Gruia, spune ca echipa sa ar putea da lovitura pe piata transferurilor. El a mai afirmat la Digi ca si Dan Petrescu il place mult pe Budescu.

"Budescu este un jucator pe care l-a remarcat si ii place mult patronului. Are o clauza, o sa ne gandim, ramane de vazut. Incercam sa gasim un jucator de valoarea lui Budescu, dar nu pot sa va spun mai mult. CFR-ul poate produce multe surprize de acum incolo, iar inclusiv asta ar putea fi una dintre ele. E posibil, oricand e posibil! Se si vede acest lucru, dar nu pot sa va confirm ca il luam. Ca avem un interes, asta pot sa va confirm. Am avea nevoie de un jucator de calitate. Exista un interes, ne place foarte mult Budescu.

S-ar potrivit. E un jucator foarte bun, e ok pe tot parcursul partidei, iar la fazele fixe e mortal. E foarte bun, are calitate exceptionala. Si lui Dan Petrescu ii place. Nu am discutat jucatorul. Discuta impresarii, cluburile nu se implica", a spus Muresan la Digi.