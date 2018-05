Disparut fara urma! Jucatorul adus pentru TITLU la FCSB nici macar nu mai prinde lotul lui Dica

Campion cu Astra in urma cu doi ani, Valerica Gaman (29 de ani) a fost adus pentru a o ajuta pe FCSB sa ia titlul.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Gaman a fost adus ca o certitudine la FCSB, dar este una dintre marile dezamagiri ale sezonului. Fundasul nici macar nu mai prinde lotul lui Nicolae Dica. El va sta in triube la Iasi!

Gaman a pierdut lupta cu Planic si Balasa, iar Dica a ajuns sa il prefere chiar si pe Momcilovic in fata lui Gaman pentru postul de fundas central.

In urma cu cateva zile, Dica spunea despre Gaman ca e 100% apt fizic.

"Gaman e la 100% din potentialul fizic, nu este accidentat, se simte foarte bine. Insa, in ultima vreme am preferat sa joc cu Balasa, pentru ca a avut evolutii bune. In schimb, jocul lui Valerica nu a fost cel pe care il asteptam. De aceea am decis si la meciul contra Craiovei sa-l folosesc pe Balasa", spunea Dica.

Pe langa Gaman, stelistii nu se mai bazeaza pe Larie si Arthur Jorge.