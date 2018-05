ULTIMA ORA | CFR confirma oficial interesul pentru Budescu: "Patronul nostru il place foarte mult! Si daca si-l doreste cu adevarat, clauza nu e problema"

Gigi Becali sustine ca discutia privind posibilul transfer al lui Budescu la CFR este o minciuna. Bogdan Mara, directorul sportiv al echipei din Gruia, a oferit si el un punct de vedere.

Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, spune ca patronul echipei din Gruia, Nelut Varga, il doreste pe Budescu din vara si nu ar avea o problema sa-i achite clauza de reziliere in valoare de 3.000.000 euro.

"Budescu este un jucator foarte bun, iar orice echipa din Liga I si-ar dori sa-l aiba in lot. Este adevarat ca patronul nostru il place foarte mult, are o afinitate pentru el. Budescu are o clauza de 3.000.000 euro din cate stim noi, iar daca patronul si-l doreste cu adevarat, atunci nu ar avea o problema sa achite clauza. Este foarte greu sa negociezi cu FCSB pentru un jucator daca vrei sa-l transferi, dar daca are clauza in contract, atunci nu ar trebui sa fie o problema", a spus Bogdan Mara, citat de publicatia Fanatik.