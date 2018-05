ULTIMA ORA | Gigi Becali arunca in aer finalul de campionat: "Il chem aici! CFR i-a falsificat semnatura!" Super jucatorul asteptat la FCSB

FCSB si CFR Cluj se lupta pentru titlu in acest sezon, iar finalul de campionat este unul electrizant.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Dincolo de lupta de pe teren, se duce si un razboi al declaratiilor si al ofertelor. Budescu poate ajunge la CFR Cluj din vara daca ardelenii castiga campionatul si merg in UEFA Champions League.

Gigi Becali a replicat imediat si a anuntat ca Omrani poate ajunge la FCSB imediat dupa ce se termina sezonul.

"Eu i-am transmis lui Vasi (n.red. Geambazi): 'Daca iti place de Omrani, il chem aici'. Jucatorului ii expira contractul vara aceasta, ca CFR i-a falsificat semnatura!", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Omrani a marcat 8 goluri in 28 de meciuri pentru CFR, in toate competitiile. Omrani a mai fost dorit de Gigi Becali si in perioada de transferuri din iarna.