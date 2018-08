Dinamovistii, bucurosi dupa egalul din derby: "Am trecut testul cu brio! Am egalat de fiecare data, avem un grup bun!"

FCSB si Dinamo au terminat la egalitate, scor 3-3, in unul dintre cele mai spectaculoase derby-uri ale ultimilor ani.

Gnohere, la primul sau gol impotriva lui Dinamo, Florinel Coman cu o dubla, respectiv Axente, Nistor si Mihai Popescu au fost autorii golurilor.

Mihai Popescu a adus un punct lui Dinamo prin golul sau din minutul 89.

"Ma bucur ca am marcat, am luat un punct in deplasare. Se putea si mai mult, dupa parerea mea, dar e bine si un punct. I-am studiat, a fost una dintre schemele noastre la golul de 3-3. Am stat foarte prost la faze fixe in aceasta seara, am luat doua goluri. FCSB este o echipa buna, se pare ca ne-am ridicat la nivelul lor chiar daca ei nu se asteptau la asta", a declarat Mihai Popescu la finalul partidei.

Dan Nistor a fost unul dintre jucatorii esentiali pentru Dinamo. A tinut mijlocul terenului pentru echipa lui Bratu, a marcat un gol si a ratat un contraatac fulgerator in minutele de prelungiri. Inaintea meciului, stelistii l-au laudat la unison pe Nistor: "E singurul jucator de care ne temem".

"Intr-un fel sunt multumit, e un rezultat echitabil. La noi se cam intampla. Si cu Voluntari am fost condusi si am revenit. Sper sa nu mai facem asemenea greseli. Ii multumesc domnului Dica, pot sa zic ca suntem prieteni. Ii doresc multa bafta. Pacat ca gazonul a lasat de dorit. Ne bucuram ca am trecut cu brio testul, am reusit sa revenim de trei ori ceea ce inseamna ca avem un grup bun", a declarat Dan Nistor.