"Asa se nasc echipele mari!" Bratu exulta dupa remiza cu FCSB: "Dinamo nu avea chestia asta in ADN!" Ce le-a spus jucatorilor dupa derby

Florin Bratu, aflat la primul sau derby ca antrenor, a fost multumit atat de scor, cat si de modul in care au jucat elevii sai.

Bratu si-a felicitat jucatorii pentru ca au avut puterea sa revina de fiecare data si sa obtina in cele din urma un punct.



"A fost un spectacol fotbalistic cum de mult nu s-a mai vazut intr-un Steaua Dinamo. E drept, s-au facut multe greseli de ambele parti, dar ma bucur pentru echipa mea pentru ca am revenit de trei ori. I-am felicitat pe baieti si le-am spus ca asa se nasc echipele mari, din ambitie si dorinta. E dificil de pe margine, dar e provocator. Steaua e o echipa mare si tocmai de asta sunt mandru de jucatorii mei. Am reusit, chiar si fara investitii cum vorbeste lumea, am tinut pasul cu o echipa foarte buna a Romaniei. Dinamo nu avea chestia asta in ADN, de a reveni si de a se bate, pana la urma, cu ea insasi", a declarat Florin Bratu la finalul partidei.