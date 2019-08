Dinamo, pe val! ULTIMA ORA: Dupa Fabbrini, "cainii" incearca inca o mutare importanta! Vor sa aduca un favorit al fanilor

Dinamo l-a transferat pe Diego Fabbrini (31 de ani) de la TSKA Sofia. Italianul a jucat doar 5 meciuri in Bulgaria. Acum, "cainii" incearca inca o mutare.

Dinamo s-a intarit cu Diego Fabbrini, fotbalist care a impresionat in Liga 1 in tricoul Botosaniului, dar care a esuat lamentabil in Bulgaria. Dupa Fabbrini, "cainii" vor sa faca inca o mutare.

Dinamo e in discutii cu Puljic

Acum, conducerea lui Dinamo se afla in discutii si cu fundasul croat Ante Puljic (31 de ani), fotbalist care a mai jucat in Stefan cel Mare, avand evolutii foarte apreciate.

Puljic a fost adus in Romania de Rednic si a jucat o perioada in Liga 1, marcand inclusiv intr-un derby cu FCSB.

Dupa plecarea la Al Faisaly, el a mai fost dorit si de CFR Cluj, dar si de FCSB.

16 meciuri si 1 gol a bifat Puljic in sezonul 2015/16 la Dinamo

Zadar, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Gent, Dinamo, Tom Tomsk si Al Faisaly sunt echipele la care a jucat Puljic.