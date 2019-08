Cristi Manea se transfera intr-un campionat tare! "Sper ca pana la sfarsitul saptamanii sa rezolv!" Ce spune fundasul care a luat doua titluri cu CFR

Cristi Manea (22 de ani), fundasul dreapta al nationalei U21 la EURO, desemnat si unul dintre cei mai buni jucatori ai turneului final, este pe cale sa schimbe echipa.

Cristi Manea, cel mai tanar debutant din nationala Romaniei, fundas dreapta titular al reprezentativei de tineret la EURO din urma cu doua luni, este pe cale sa se transfere. Campion al Ligii 1 in ultimele doua sezoane cu CFR Cluj, Manea s-a intors in aceasta vara la Apollon Limassol, echipa de la care fusese imprumutat. El nu va juca, insa, pentru formatia cipriota.

Cristi Manea: "Sper ca pana la sfarsitul saptamanii sa rezolv"

Cristi Manea spune ca are oferte din Italia si Spania.

"Sper ca pana la sfarsitul saptamanii sa imi rezolv situatia. Am oferte active din Spania si din Italia. Urmeaza sa decid echipa la care voi merge. Important pentru mine va fi sa joc, fiindca am facut un EURO bun si vreau sa continui pe aceeasi linie.



Ma bucur pentru Ianis Hagi si pentru George Puscas, care au inceput foarte bine la noile echipe. Asta este demonstratia ca romanii nu sunt jucatori asa slabi cum vorbesc unii", a spus Cristi Manea, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.

Manea spune ca s-a antrenat cu un preparator fizic in ultima vreme.

"Am un program individualizat si ma pregatesc cu un preparator fizic. Sper in continuare ca voi fi convocat pentru meciul cu Spania, mai ales ca imi voi rezolva situatia in zilele urmatoare", a mai spus el.