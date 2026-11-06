Dinamo 2 - FCSB 2, ROȘU și GOL DUPĂ GOL ACUM pe Sport.ro! Echipele de start din meciul care se joacă în județul Dâmbovița

Dinamo 2 - FCSB 2, ROȘU și GOL DUPĂ GOL ACUM pe Sport.ro! Echipele de start din meciul care se joacă în județul Dâmbovița

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Dinamo, liderul în Superligă, a anunțat astăzi că doi tineri portari au semnat contracte profesioniste cu echipa antrenată de Nuno Campos.

”Câinii” au deja trei goalkeeperi seniori în lot, marocanul Alaa Bellaarouch, Alexandru Roșca și camerunezul Devis Epassy, plus un al patrulea care prinde deseori banca de rezerve, tânărul Costin Ungureanu (18 ani), în timp ce internaționalul de tineret Codruț Sandu este împrumutat la Corvinul Hunedoara.

Zeron Ionescu și Andrei Honceru deja se antrenează cu prima echipă

”🔴⚪ Noii tineri îngeri păzitori ai lui Dinamo 🧤😇

Sunt salvatorii coechipierilor.

Sunt cei de la care se așteaptă minuni la fiecare meci, până în ultimul minut.

Sunt cei care înfruntă greșeala, în meci și mult după terminarea meciului, formându-le caracterul.

Sunt cei care trebuie să fie maturi foarte devreme, deși poate nu își doresc asta.

Și sunt ultimii care ajung la bucuria golurilor. Îmbrățișarea lor vine întotdeauna ultima și întregește grupul!

De azi, doi portari tineri poartă culorile profesioniste ale clubului Dinamo:

🧤 Ionescu Zeron, născut în 2009

🧤 Honceru Andrei, născut în 2010

Ambii participă constant la antrenamentele primei echipe și vor apăra la Dinamo 2 și la grupa de Tineret.

Bine ați venit , băieți! Poarta lui Dinamo e în mâini bune. 🐺❤️”, a postat pagina oficială Academia de Fotbal Dinamo 1948 București.

Dinamo, fără un jucător important în meciul cu FC Argeș! Nuno Campos a făcut anunțul: ”E OUT”

Antrenorul portughez Nuno Campos a oferit ultimele detalii de la echipa sa și a făcut un anunț important. Unul dintre titularii din acest sezon nu va juca în meciul de la Mioveni de astăzi, cu FC Argeș, de la ora 20:30.

Andrei Mărginean (25 de ani) a lipsit în ultimele două partide disputate de Dinamo, cu Chindia în Cupa României (5-2) și cu UTA Arad în campionat (2-0). Mijlocașul central nu a fost refăcut nici pentru următoarea etapă din campionat, anunță Campos.

Cel mai probabil, belgianul Matthias Verreth (28 de ani) va fi titularizat la mijloc alături de Alberto Soro, așa cum s-a întâmplat și în ultima partidă din campionat.

”Mărgi e out pentru moment”, s-a limitat să spună Nuno Campos, după care a prefațat partida.

„E o echipă care face presing, jucătorii sunt agresivi într-un mod pozitiv, e greu să scapi din pressing-ul lor. Va fi un meci foarte greu.

Dacă terenul nu te ajută, meciul are mai multe dueluri, nu e tocmai bine pentru stilul nostru, dar ne pregătim pentru ce va fi. Suntem încrezători și trebuie să avem mintea limpede pentru a obține ce ne dorim”, a mai spus portughezul.