Portarul „cormoranilor” are contract până în iunie 2027, iar o eventuală plecare fără sumă de transfer a alimentat speculațiile despre revenirea sa în țara natală.

Flamengo a fost asociată cu un posibil transfer al internaționalului brazilian, însă informațiile apărute în presa internațională sunt contradictorii.

Potrivit Sport Witness, oficialii clubului din Rio de Janeiro au analizat intern varianta Alisson, dar nu există un consens în conducere. Salariul goalkeeperului și problemele medicale recente ar reprezenta principalele obstacole.

Mai mult, Agencia RTI Esporte susține că Flamengo a negat interesul pentru portarul lui Liverpool. Conform sursei citate, clubul nu ia în calcul o mutare în acest moment, iar remunerația lui Alisson, estimată la aproximativ un milion de lire sterline pe lună, ar face dificilă o înțelegere.

Internacional, o altă posibilă destinație pentru Alisson

O altă variantă pentru brazilian ar putea fi Internacional, formația la care și-a început cariera. Alisson a evoluat la clubul din Porto Alegre înainte de transferul în Europa și a vorbit în trecut despre dorința de a reveni la echipa care l-a format.

Alisson a ajuns la Liverpool în 2018, de la AS Roma, pentru aproximativ 65 de milioane de lire sterline. A strâns 346 de apariții pentru englezi și 141 de meciuri fără gol primit, iar în palmares are două titluri în Premier League și un trofeu Champions League.