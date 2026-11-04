Andrei Nicolescu a anunțat transferul la Dinamo, iar Florin Prunea a exclamat: ”E numărul 1!”

Portarul marocan Alaa Bellaarouch a ajuns la Dinamo în vară, sub formă de împrumut de la Braga, iar prin prestațiile sale s-a impus imediat la formația din Ștefan cel Mare, în fața lui Devis Epassy și a lui Alexandru Roșca.

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La finalul acestui sezon, Bellaarouch trebuie să se întoarcă la Braga, însă Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat deja că va fi activată clauza de cumpărare definitivă în cazul marocanului. Conducătorul lui Dinamo a anunțat deja și durata contractului pe care Bellaarouch îl va avea la Dinamo: doi ani.

Pentru a-l transfera definitiv, Dinamo trebuie să le plătească portughezilor 500.000 de euro.

”Îl cumpărăm. Cu siguranță pe ce a demonstrat până acum și cum avem noi proiecția, ce se va întâmpla cu el, vom activa această clauză. De la momentul activării va mai avea contract încă doi ani”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Florin Prunea a reacționat după ce a auzit anunțul făcut de Nicolescu: ”E numărul 1 în România. Unul dintre puținii portari care prind mingea și care nu greșește”.