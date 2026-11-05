Alaa Bellaarouch (24 de ani) a fost adus la Dinamo în vara acestui an, sub formă de împrumut de la Braga, și s-a impus rapid ca titular în echipa lui Nuno Campos. Considerat de mulți cel mai bun portar din campionat, marocanul a prins și două convocări la echipa națională, alături de staruri de la Manchester City, Real Madrid, PSG sau Manchester United.

Prestațiile tot mai bune din Superliga României îi vor aduce un transfer defintiv la Dinamo. Șefii clubului au luat de a achita clauza de transfer defintiv de la Braga, în valoare de 500.000 de euro, anunță președintele Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu: ”Îl cumpărăm pe Bellaarouch”

Bellaarouch a apărat poarta lui Dinamo în toate cele 14 meciuri din acest sezon. Șase dintre acestea s-au încheiat fără gol primit.

”Îl cumpărăm. Cu siguranță pe ce a demonstrat până acum și cum avem noi proiecția, ce se va întâmpla cu el, vom activa această clauză. De la momentul activării va mai avea contract încă doi ani”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Bellaarouch este crescut în Franța, la Strasbourg, unde a și bifat 15 meciuri în Ligue 1 și alte patru în Cupa Franței. Evoluțiile sale consistente i-au adus și o cotă de piață de 850.000 de euro, cea mai bună din cariera sa de fotbalist.

Dinamo își păstrează primul loc

”Roș-albii” sunt din nou pe primul loc după victoria cu UTA Arad, scor 2-0. Dinamo are acum 33 de puncte și este la doar un punct distanță de Universitatea Craiova. Rapid completează podiumul, cu 30 de puncte.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, în timp ce UTA Arad, care rămâne pe locul zece, va primi vizita Petrolului.