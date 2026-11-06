Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Hong Kong! A fost ultimul meci al carierei?

Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Hong Kong!

Sorana Cîrstea, principala favorită a turneului de la Hong Kong, a cedat în două seturi, vineri, contra rusoaicei Alexandra Shubladze (136 WTA, 21 de ani), scor 2-6, 3-6. Partida din sferturile de finală s-a încheiat după o oră și 25 de minute.

Alexandra Shubladze se va duela în semifinalele de la Hong Kong cu Claire Liu (SUA, 26 de ani, 102 WTA).

Deși era considerat mare favorită în duelul cu jucătoare mai tânără cu 15 ani, care a venit din calificări, Sorana Cîrstea a fost eliminată, iar acesta ar putea fi ultimul său meci din carieră. În decembrie, sportiva anunța că 2026 va fi ultimul său an în circuitul profesionist.