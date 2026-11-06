Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Hong Kong! A fost ultimul meci al carierei?

Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Hong Kong!
Sorana Cîrstea, principala favorită a turneului de la Hong Kong, a cedat în două seturi, vineri, contra rusoaicei Alexandra Shubladze (136 WTA, 21 de ani), scor 2-6, 3-6. Partida din sferturile de finală s-a încheiat după o oră și 25 de minute.
Alexandra Shubladze se va duela în semifinalele de la Hong Kong cu Claire Liu (SUA, 26 de ani, 102 WTA).
Deși era considerat mare favorită în duelul cu jucătoare mai tânără cu 15 ani, care a venit din calificări, Sorana Cîrstea a fost eliminată, iar acesta ar putea fi ultimul său meci din carieră. În decembrie, sportiva anunța că 2026 va fi ultimul său an în circuitul profesionist.
A fost ultimul meci pentru Sorana Cîrstea?
Pe parcursul acestui an, care a fost extraordinar din punct de vedere al performanțelor, Sorana și-a mai nuanțat declarațiile, lăsând de înțeles că ar putea reveni asupra deciziei privind retragerea.
"Cred că tenisul m-a învățat să fiu un om bun. Retragerea rămâne o opțiune. Iau lucrurile așa cum vin, zi de zi, și mă bucur din plin de fiecare zi.
Dar, pentru mine, este foarte important să știu când să spun stop, iar acest lucru trebuie să se întâmple în termenii mei. Voi juca atât timp cât voi fi fericită", spunea Sorana, într-un interviu acordat pentru WTA, luna trecută.
- 15 este locul ocupat de Sorana Cîrstea în clasamentul WTA - cel mai bun din întreaga carieră