Lindsey Vonn se iubește cu un bărbat cu 12 ani mai tânăr: „Este uimitor!”

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Legenda schiului alpin Lindsey Vonn, care a fost discretă în privinţa vieţii sale personale de când şi-a oficializat relaţia cu schiorul francez Matthieu Bailet, a vorbit public pentru prima dată pe această temă.

„În trecut, am avut tendinţa să alternez între a păstra anumite lucruri private şi poate a dezvălui puţin prea multe”, a spus ea.

De data aceasta, Lindsey Vonn a ales să vorbească despre viaţa ei privată.

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Legenda schiului alpin, care şi-a sărbătorit cea de-a 42-a aniversare pe 18 octombrie, a împărtăşit câteva detalii despre relaţia sa cu schiorul francez Matthieu Bailet, în vârstă de 30 de ani. Ea a oficializat relaţia lor acum câteva săptămâni pe contul ei de Instagram.

„Este uimitor şi am vrut să împărtăşesc asta. Oamenii ştiu acum că sunt într-o relaţie şi că sunt fericită, dar nu voi detalia prea mult subiectul în viitor”, a declarat ea pentru People în marja Premiilor de Modă CFDA.

Încă în recuperare după căzătura de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina din februarie, câştigătoarea a 84 de curse din Cupa Mondială face parte din echipa SUA pentru sezonul de schi alpin 2026-2027.

Între timp, Matthieu Bailet, din Nisa, care nu a fost selectat pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina cu echipa Franţei, este aşteptat să-şi înceapă sezonul la Copper Mountain pe 28 noiembrie, după un loc în top cinci anul trecut la Super-G din Val Gardena (Italia) pe 19 decembrie 2025.