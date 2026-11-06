U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă categoric de echipa spaniolă La Laguna Tenerife, cu scorul de 113-73 (36-19, 23-22, 28-11, 26-21), joi seara, în Tenerife, în Grupa B a competiţiei de baschet masculin EuroCup.

La Laguna Tenerife - U-BT Cluj 113-73

''U'' a suferit cea mai drastică înfrângere în competiţie şi ocupă ultimul loc în grupă cu doar două victorii din şase etape.

Campioana României s-a ridicat la nivelul adversarei doar în sfertul al doilea, cedat la un singur punct, în rest ibericii au dominat autoritar jocul.

Mai jos, reacția antrenorului Mihai Silvășan: