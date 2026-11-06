U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă categoric de echipa spaniolă La Laguna Tenerife, cu scorul de 113-73 (36-19, 23-22, 28-11, 26-21), joi seara, în Tenerife, în Grupa B a competiţiei de baschet masculin EuroCup.
La Laguna Tenerife - U-BT Cluj 113-73
''U'' a suferit cea mai drastică înfrângere în competiţie şi ocupă ultimul loc în grupă cu doar două victorii din şase etape.
Campioana României s-a ridicat la nivelul adversarei doar în sfertul al doilea, cedat la un singur punct, în rest ibericii au dominat autoritar jocul.
Mai jos, reacția antrenorului Mihai Silvășan:
Malcolm Hill, MVP-ul ardelenilor
Malcolm Hill, cu 21 de puncte, a fost cel mai bun jucător al clujenilor, de la care s-au mai remarcat Javonte Smart, cu 10 puncte, şi Javon Bess, cu 10 p, 5 recuperări.
De la gazde s-au remarcat Jaime Fernandez, 22 p, Ghiorghi Şermadini, 22 p, 5 rec, Kyle Guy, cu 14 p, 5 rec, 4 pase decisive, Bamba Tijani, 12 p, 6 rec, 4 pd, Wesley van Beck, 10 p, 4 rec, Marcelinho Huertas, 12 p, 3 pd.
U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci pe 10 noiembrie, acasă, cu Turk Telekom Ankara.
Clasamentul din grupa lui U-BT Cluj din EuroCup, cu ardelenii pe ultimul loc
1. La Laguna Tenerife 5 victorii-1 înfrângere
2. Umana Reyer Venice 3-3
3. London Lions 3-3
4. Maxima Roma 3-3
5. Siauliai Basketball 3-3
6. Skyliners Frankfurt 3-3
7. Turk Telekom Ankara 2-4
8. U-BT Cluj-Napoca 2-4
Primele patru clasate se califică în optimile de finală.
Info: Agerpres
Foto și video: U-BT Cluj-Napoca