România va înfrunta Polonia (acasă, 14 noiembrie) și Bosnia (deplasare, 17 noiembrie). La această acțiune, selecționerul Gică Hagi nu se va putea baza pe Ionuț Radu, portarul care a apărat constant în ultima perioadă.

Ionuț Radu ratează meciurile României cu Polonia și Bosnia

Vineri, în ziua în care Gică Hagi este așteptat să anunțe lotul final pentru această acțiune, FRF a anunțat că Ionuț Radu nu va putea fi convocat. Portarul acuză probleme medicale la nivelul umărului drept și se va folosi de această pauză pentru a urma un tratament.

Anunțul vine la o zi după ce Radu a apărat 90 de minute în Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise 1-2, din Europa League.

La ultima acțiune, Otto Hindrich (24 de ani, Legia Varșovia) i-a luat locul lui Radu la ultimele două meciuri, 0-6 cu Polonia și 0-1 împotriva Suediei. Din lot a mai făcut parte și Valentin Cojocaru (31 de ani, Pogon Szczecin).

"Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche.

Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală.

Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună", a transmis FRF.