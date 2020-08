Dinamo - FCSB, in topul celor mai tari derby-uri din lume! Cum arata podiumul si pe ce loc se afla derby-ul Romaniei

Derby-urile sunt adesea cele mai urmarite partide de catre suporteri, iar unele echipe isi definesc succesul dintr-un sezon in functie de rezultatul inregistrat in derby.

Jurnalistii de la FourFourTwo au realizat clasamentul avand o singura regula: ca echipele sa fie incluse o singura data, fiind luat in considerare meciul contra celui mai important adversar.

Surprinzator sau nu, in fruntea topului nu se afla meciul dintre Barcelona si Real Madrid, pe care toata Europa il asteapta an de an. Acest duel legendar al Spaniei a fost surclasat de derby-ul Argentinei, Boca Juniors - River Plate.

Singurul derby al Romaniei din acest clasament, Dinamo - FCSB, a fost pozitionat pe locul 32, in timp ce in top 10 se regasesc dueluri importante din Germania, Italia, Turcia si Anglia.

Printre echipele care lipsesc din clasamentul celor de la FourFourTwo, se numara Bayern, Juventus sau Atletico Madrid.

50. Sheffield United - Sheffield Wednesday (Anglia)

49. Blooming - Oriente Petrolero (Bolivia)

48. Portland Timbers - Seattle Sounders (SUA)

47. Lyon - St. Etienne (Franta)

46. Newell's Old Boys - Rosario Central (Argentina)

45. Athletic Bilbao - Real Sociedad (Spania)

44. Everton - Santiago Wanderers (Chile)

43. FC Seoul - Suwon Bluewings (Coreea de Sud)

42. Bahia - Vitoria (Brazilia)

41. Dinamo Moscow - Spartak Moscow (Rusia)

40. America - Deportivo Cali (Colombia)

39. Hamburg - St. Pauli (Germania)

38. Alianza Lima - Universitario (Peru)

37. CSKA Sofia - Levski Sofia (Bulgaria)

36. Cerro Porteno - Olimpia (Paraguay)

35. Glentoran - Linfield (Irlanda de Nord)

34. Barcelona - Emelec (Ecuador)

33. Esteghlal - Persepolis (Iran)

32. Dinamo - FCSB (Romania)

31. Kaizer Chiefs - Orlando Pirates (Africa de Sud)

30. Genoa - Sampdoria (Italia)

29. Colo-Colo - Universidad de Chile (Chile)

28. Benfica - Sporting (Portugalia)

27. Hajduk Split - Dinamo Zagreb (Croatia)

26. Raja - Wydad (Maroc)

25. Real Betis - Sevilla (Spania)

24. Newcastle United - Sunderland (Anglia)

23. Corinthians - Palmeiras (Brazilia)

22. Partizan Belgrade - Red Star Belgrade (Serbia)

21. East Bengal - Mohun Bagan (India)

20. Arsenal - Tottenham Hotspur (Anglia)

19. Olympiacos - Panathinaikos (Grecia)

18. Flamengo - Fluminese (Brazilia)

17. FK Velez - HSK Zrinjski (Bosnia si Herzegovina)

16. Ajax - Feyenoord (Olanda)

15. Independiente - Racing Club (Argentina)

14. Portsmouth - Southampton (Anglia)

13. AC Milan - Inter Milan (Italia)

12. Chivas Guadalajara - Club America (Mexic)

11. Marseille - Paris Saint-Germain (Franta)

10. Al Ahly - Zamalek (Egipt)

9. Borussia Dortmund - Schalke (Germania)

8. Gremio - Internacional (Brazilia)

7. Liverpool - Manchester United (Anglia)

6. Fenerbahce - Galatasaray (Turcia)

5. Lazio - Roma (Italia)

4. Nacional - Penarol (Uruguay)

3. Celtic - Rangers (Scotia)

2. Barcelona - Real Madrid (Spania)

1. Boca Juniors - River Plate (Argentina)

