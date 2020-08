Cornel Dinu, atac DEVASTATOR la adresa fostului patron de la Dinamo: "Momentan, cea mai mare reusita a lui Dinamo este ca a scapat de «Nevoita!»"

Fostul antrenor al lui Dinamo Bucuresti a vorbit despre vanzarea clubului Dinamo si despre fostul finantator, Ionut Negoita.

Pablo Cortacero de abia ce a preluat clubul si a fost criticat deja, dupa ce a luat anumite decizii in interiorul clubului. Noul actionar de la Dinamo a plecat in Spania si l-a lasat pe Rufo Collado sa discute cu jucatorii. Noii finantatori nu au discutat inca cu suporterii, care detin 20 la suta din club. Potrivit unui memorandum semnat de vechiul patron, suporterii ar avea 27,5 la suta din club.

Cornel Dinu a vorbit despre trecutul plin de realizari al clubului din Stefan cel Mare si a aruncat cu sageti catre fostul actionar, Ionut Negoita.

"Momentan, cea mai mare reusita a lui Dinamo este ca a scăpat de «Nevoita!» Marele castig. Hotul asta a avut curajul sa atace jucatorii lui Dinamo, legendele, el care nu avea voie sa rosteasca numele lor, mai ales dupa ce a capusat clubul. Negoita si ai lui - o haita de lacuste devastatoare pentru Dinamo.

In privinta noilor patroni, permiteti-mi sa am rezerve. Am fost ca un copil al lui Sandu Vogel, care a inventat Dinamo, si-am facut cel putin 10-12 ani turneele de vara alaturi de el, intalnind toate echipele mari ale Spaniei din anii 70. Dragii mei, eu l-am cunoscut pe Bernabeu ca și conducatori, pe Puskas, Munoz si pe Kubala i-am cunoscut ca antrenori, am jucat contra lui Santillana, Del Bosque, Pirri, iar Villar mi-a fost prieten bun... Am fost amic cu Miljanici si cu echipa sa, cu nemtii Netzer și Breitner, am avut multi prieteni ziaristi si oameni de afaceri de acolo, am citit Marca zi de zi timp de zeci de ani. Ce hohot de ras al istoriei ca Dinamo sa fie prima echipa româneasca preluata de straini, Dinamo cu nume strain infiintata in cartierul nationalist crestin al Oborului”, a declarat Dinu pentru Gazeta.

"Procurorul" a vorbit si despre noua conducere a lui Dinamo.

"Sa ma gandesc acum la Cortacero, la Rufo, la filiera ardeleanqade mari dinamovisti Talnar si Serdean, filiera combinatorie din Neagra Iulia... Cand o sa vorbesc si de ea, sa va tineti de ziduri! E mult prea degradant pentru mine! Noii spanioli ar fi bine să fie sefarzi (n.r. evrei de rit spaniol), precum numele societatii lor, Benel.

Am jucat cu Real Madrid, sunt un mare admirator al acestui club maret, asteptam altceva de la niste oameni de fotbal spanioli. Ma asteptam la normalitate. Adica tranzactia sa fie explicita in fata presei. Asa s-a intamplat la Manchester City, la PSG, la Milan, cand au venit unii din afara si-au preluat un club din alta tara. Eu inteleg ca Negoita si-a batut joc in ultimul hal de suporteri, de DDB, ca un derbedeu, voiam altceva de la noul patronat. Ca sa ajungi acum la filiera ardeleana langa noii spanioli, mi se pare o decadenta fara margini. De la Bernabeu sa ajung la Rufo... Cu tot respectul, imi pastrez lacrimile pentru mine!", a spus fostul jucator al lui Dinamo.