Un fost jucator de la Dinamo nu are incredere in investitorii spanioli: "Am intrebat si eu despre Cortacero si au spus ca nu stiu cine este"

Ionut Lupescu a vorbit despre noua conducere straina de la Dinamo Bucuresti.

Fostul finantator, Ionut Negoita s-a inteles cu grupul de investitori spanioli condusi de Pablo Cortacero, iar echipa a fost cedata definitiv ibericilor.

Lupescu nu are incredere de spanioli. El a declarat ca noii investitori nici macar nu s-au prezentat si ca a intrebat in Spania despre ei, dar sursele lui nu stiu nimic

"Ma asteptam in primul rand la transparenta. Adica pentru mine sunt niste lucruri putin dubioase. In timpul pandemiei cineva a dat niste bani, a imprumutat niste bani. Necunoscand absolut nimic, sau poate s-au inteles mai de mult. Atunci cand faci predarea si vine o noua persoana cum vedeti la cele 4 semifinaliste de Champions Leagu, se stie foarte bine cine sunt patronii. Cum sunt conduse, cine reprezinta cluburile. Mi-as fi dorit sa vad si eu cine este presedintele, care este schema, sa stim ce vor sa faca. Faptul ca reprezentantul unui offshore a preluat clubul Dinamo ma pune pe ganduri. Sunt putin deranjat de faptul ai venit si nu te-ai prezentat si nu stiu cine esti. Nu am vazut pe nimeni din conducerea lor.

Am citit prin ziare despre ditrectorul sportiv, nu l-am vazut la fata, nu il cunosc. Ar fi fost de bun simt sa te prezinti macar reprezentantilor suporterilor. Acest lucru ma pune pe ganduri. Nu sunt la nivel asa inalt, dar mai am oameni de fotbal din Spania si am intrebat si eu despre Cortacero si au spus ca nu stiu cine este. Dar poate nu sunt eu la cel mai inalt nivel", a spus Ionut Lupescu pentru Digi Sport.