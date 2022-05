"Când a pierdut FCSB titlul?" Budescu a răspuns fără menajamente

Constantin Budescu, legitimat la FC Voluntari, se reface după o accidentare groaznică și speră să revină cât mai rapid pe gazon. Fotbalistul transferat de ilfoveni de la FCSB a urmărit palpitantul final de sezon. A petrecut alături de Petrolul la sărbătoarea care a marcat revenirea Lupilor Galbeni în Liga 1 și a văzut meciurile din penultima etapă care au consfințit laureata campionatului.

CFR a cucerit al cincilea titlu consecutiv după egalul FCSB-ului cu Voluntari (2-2) coroborată cu victoria ardelenilor cu Universiatea Craiova, 2-1. Întrebat care a fost momentul în care trupa lui Gigi Becali a pierdut titlul, Constantin Budescu a răspuns fără menajamente.

"Toată lumea se aștepta ca FCSB să treacă de Voluntari, toată lumea a fost surprinsă de acest egal. Din păcate, nu s-a mai ajuns la acea finală de la Buzău, chiar voiam să merg la meci. FCSB își revenise în ultima perioadă, juca bine, cred că CFR Cluj ar fi avut o viață grea dacă era decisiv ultimul meci. Din punctul meu de vedere, FCSB n-a pierdut titlul în meciul cu Voluntari, ci mai devreme.

A pierdut puncte cu echipe așa-zis mai slab cotate. În meciul cu Voluntari, s-a simțit puțin presiunea pentru cei de la FCSB, au preferat să apere acel avantaj, la 2-1. CFR are o strategie foarte bună. Dar anul acesta FCSB îi putea opri, a ratat o șansă importantă. Am rămas în relații bune cu patronul FCSB, am fost în relatii bune încă din primul meu mandat", a declarat Constantin Budescu, potrivit digisport.ro.