Dinamo, LIBER SA VISEZE LA CHAMPIONS LEAGUE! Planul spaniolilor a fost dezvaluit! Pana cand trebuie sa ajunga in grupele Europa League

Giovanni Becali s-a intalnit cu noii proprietari spanioli ai lui Dinamo.

Are linie directa cu Melero, fostul oficial al ligii spaniole care controleaza tot ce se intampla in Stefan cel Mare. Becali spune ca clubul si-a propus sa ajunga in 2 ani in grupele Europa League. Agentul a ajuns la un acord cu noii sefi in privinta prelungirii contractelor pentru pustii din lot pe salarii mai mari.

"M-am intalnit cu spaniolii, a fost o idee comuna sa ridicam salariile de la 6-8 milioane pana la 60 de milioane pe luna pentru acesti copii de la prima echipa. Copilul nu mai poate sa ceara bani parintilor. Am facut contracte noi, asteptam ca Dinamo sa faca pasii urmatori, sa-si rezolve problemele economice, sa plateasca salariile din urma si sa lupte pentru playoff. Au promis playoff-ul anul asta. Cred in acest proiect anul asta si anul viitor, iar in anul 3 proiectul trebuie sa dea roade. Anul asta, Dinamo va fi playoff, cred ca la anul va fi intrarea intr-o cupa europeana, iar in anul 3 deja trebuie participare in grupa europeana.

Daca nu de Champions League, unde visam, atunci in Europa League. Ocazia a fost pentru Cluj la un penalty distanta, in meciul cu Dinamo Zagreb. Noii poprietari ai lui Dinamo sunt in relatii cu firme de investitii, asa sunt cunoscuti. Au vrut sa ia Almeria, dar au pierdut in fata unui turc. Ei vor sa salveze Dinamo. Au adus jucatori rodati, caliti, jucatori care au vazut si meciuri de prima liga si de liga a doua. Au fata de fotbalisti. La noi vezi niste straini... Dar astia sunt platiti cu 20-25 de mii si joaca!", a spus Becali pentru PRO TV si www.sport.ro.