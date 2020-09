Reactie de ultima ora dupa anuntul ca Lucescu il vrea pe Man la Dinamo Kiev

Dennis Man (22 ani) este unul dintre cei mai buni jucatori ai FCSB-ului si nu duce lipsa de oferte.

UPDATE 18:45 Surse apropiate de Dinamo Kiev cu care www.sport.ro a intrat in contact in urma cu cateva minute neaga ferm orice tratative pentru Man. Lucescu are alte zone ale terenului pe care vrea sa le intareasca rapid, in perspectiva unei participari in grupele Champions League si a luptei la titlu cu Sahtior.

Cea mai recenta oferta pentru 'perla' lui Gigi Becali vine chiar de la echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, care este extrem de aproape de o calificare in grupele Champions League.

Ucrainenii il vor pe Dennis Man, iar conform Sqenf Foot, oficialii lui Kiev ar fi facut o oferta de aproape 9 milioane de euro pe jucatorul care a fost decisiv in ultimele meciuri ale FCSB-ului.

Dennis Man a mai avut oferte in aceasta vara, insa Gigi Becali nu a fost de acord cu sumele pe care cluburile le ofereau. Patronul FCSB-ului a declarat in repetate randuri ca nu accepta o oferta mai mica de 15 milioane de euro pentru Dennis Man sau Florinel Coman.

Cu toate astea, eliminarea din Europa League l-ar putea face pe Gigi Becali sa se razgandeasca si ar putea accepta oferta lui Dinamo Kiev, in contextul in care pierderile financiare ale patronului s-ar ridica la suma de 10 milioane de euro dupa ratarea calificarii in cupele europene.