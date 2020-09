Vlad Achim, impresionat de noua organizare de la Dinamo! "Sunt de nivel european"

Vlad Achim a fost unul dintre primele transferuri realizate de noii investitori de la Dinamo.

El a dezvaluit ca spaniolii l-au dorit imediat dupa ce au preluat echipa. De asemenea, fotbalistul roman a declarat ca vrea sa castige alaturi de echipa din Stefan cel Mare titlul si sa joace in cupele europene.

"Imediat cum a fost vandut clubul am aflat ca cei de la Dinamo ma doresc si apoi decizia a fost destul de usor de luat din punctul meu de vedere pentru ca mi-au transmis planurile lor si am avut incredere ca asa va fi si mi-am dorit foarte mult sa vin aici. Pot sa spun ca a fost, intr-un fel, un act de curaj pentru ca pana la urma am incercat sa risc pentru niste obiective mari, ale mele personale, mereu am gandit asa, mereu am vrut sa ma lupt pentru titluri, cupele europene.

Aici se vad miscari, planurile prezentate din punctul meu de vedere au fost foarte bine gandite si sunt de nivel european. Cel putin asa vad eu lucrurile. Nu ar avea de ce cineva sa puna ceva de rau pentru ca deocamdata lucrurile merg in directia buna. O sa o luam pas cu pas pentru ca a fost o situatie destul de grea a clubului anul trecut. Primul pas va fi play off-ul dar in momentul cand vom ajunge acolo vom dori mult mai mult. Asa mi se pare mie normal. In momentul cand am ajuns atmosfera era destul de ok, oamenii erau multumiti ca lucrurile se indreapta spre directia buna dar erau si cateva probleme interne care usor, usor se rezolva", a spus Vlad Achim pentru Telekom Sport.

Vlad Achim nu a apucat sa evolueze prea mult pentru Dinamo. Fotbalistul s-a accidentat in infrangerea contra Chindiei Targoviste, scor 0-1 si va reveni pe teren in luna noiembrie. El a mai jucat in cariera pentru echipe precum: Farul Constanta, Ceahlaul, Viitorul, Voluntari, FCSB, FC Botosani.