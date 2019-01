Dinamo il vinde pe Salomao! ULTIMA ORA: Alexandru David a anuntat pretul portughezului care este si golgheterul echipei

Dinamo confirma, prin vocea presedintelui Alexandru David, ca Diogo Salomao este de vanzare.

Salomao a intrat de la 1 ianuarie in ultimele 6 luni de contract, iar dinamovistii nu vor sa-l piarda gratis. Ei incearca sa gaseasca o echipa dispusa sa achite suma de 300.000 euro, anunta presedintele Alexandru David.

"In ciuda tuturor informatiilor care apar prin presa, pretul real al lui Salomao este de 300.000 euro. Chiar daca a intrat in ultimele sase luni de contract, nu inseamna ca putem sa acceptam chiar orice oferta pentru el. Sa nu uitam ca Diogo este golgheterul echipei", a spus Alexandru David pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

6 goluri in 18 meciuri are Salomao in acest sezon.