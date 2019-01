Inainte sa devina Bizon! Gnohere isi aminteste in cantonamentul din Spania de copilarie si a postat o fotografie cu el

Fotografia a atras atentia fanilor.

Harlem Gnohere, "Bizonul" FCSB-ului, a impartasit cu fanii sai o fotografie din copilarie.

Atacantul pentru care Becali cere acum 7 milioane de euro si care a stranit interesul unor echipe din zona Golfului a starnit o multime de reactii pe retelele de socializare cu fotografia sa.

Francezul a venit la FCSB in ianuarie 2017 de la marea rivala Dinamo. In sezonul 2018/19 a marcat 11 goluri in Liga 1 si 4 in Europa League. Conform transfermarkt.com, Gnohere este evaluat la 2,5 milioane de euro.