Dat afara de Dinamo, rade acum de "caini": "Am ajuns mai aproape de Play Off". Intepatura unui fotbalist curatat de Rednic

Sergiu Popovici a fost dat afara de Dinamo in aceasta iarna. El venise de doar cateva luni. Fundasul a ajuns la Hermannstadt.

Sergiu Popovici a plecat de la Dinamo in aceasta iarna, dupa ce Mircea Rednic i-a transmis ca nu mai are nevoie de el. Fundasul a semnat cu Hermannstadt si va fi antrenat de Vasile Miriuta.

Popovici spune ca "acum e mai aproape de Play Off".

"Am avut oferta de la Sibiu imediat dupa ce am plecat de la Dinamo si am venit aici. A fost o parte a sezonului mai putin buna, insa acum sunt la Sibiu si ma gandesc doar la ce e de facut aici. Nu am amintiti placute de la Dinamo. Am avut rezultate slabe si nu am cum sa am amintiri placute", spune Popovici.



"Nu imi pare rau ca am mers acolo, nu are cum sa imi para rau ca m-am dus la Dinamo. Insa ma gandeam ca va fi cu totul altfel. Imi spuneam ca merg la Dinamo, una dintre cele mai mari echipe ale Romaniei, si va fi foarte bine. Dar nu a fost asa. Nu te simti bine cand antrenorul iti spune ca nu are incredere in tine si nu iti mai da nicio sansa. Trebuie sa fii foarte tare psihic.

Dar e un pas inainte acum. Sibiul sta mai bine in clasament decat Dinamo, suntem mai aproape de Play Off. Dar noi avem alt obiectiv anul asta si sper sa il indeplinim. Cei de la Dinamo cred ca trebuie sa mearga sa se pregateasca si apoi sa adune cat mai multe puncte, pentru ca Play Off-ul e greu de prins, sa fim realisti", mai spune el.